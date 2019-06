Man doet nieuwe poging om Elfstedentocht te zwemmen

18 juni 2019

Maarten van der Weijden zwemt op 21 juni opnieuw de Elfstedentocht. Dat doet hij om geld in te zamelen voor zijn eigen stichting. Die doet onderzoek naar kanker. “Het gaat volgens mij niet om de beste of sterkste te willen zijn, maar om samen te zijn. Het gaat om de 40.000 Nederlanders per jaar, die het geluk om te herstellen niet hebben”, aldus Van der Weijden. “Met al de meezwemmers, donateurs en mensen langs de kant, hoop ik om mijn steentje bij te dragen.”

Van der Weijden ondernam vorig jaar ook al een poging om de Elfstedentocht te zwemmen. Na 163 kilometer van de 200 moest hij opgeven, maar hij zamelde wel vijf miljoen euro in. Goed voor twaalf onderzoeken naar kanker.