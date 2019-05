Man die zichzelf in brand stak bij Witte Huis is overleden David van der Heeden HAA

30 mei 2019

13u06

Bron: AD.nl, Reuters 0 De Amerikaanse man die gisteren zichzelf in brand heeft gestoken in de buurt van het Witte Huis in Washington D.C. is overleden. Dat meldt Reuters op basis van officiële bronnen.

De Secret Service, verantwoordelijk voor de beveiliging van de presidentswoning en directe omgeving, berichtte gisteren over het incident op Twitter. Om nog onduidelijke redenen stak de man zichzelf gisterenmiddag in brand vlak bij een drukbezocht winkelcentrum aan Constitution Avenue. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse en dienden de man de eerste zorgen toe, aldus een woordvoerder.

Getuigen

Alina Berzins, die met twee familieleden uit Bolivia een bezoek aan Washington bracht, vertelt verbouwereerd tegen nieuwszender CNBC: “We zagen de man vanaf vanaf het park aan komen rennen en plotseling was hij in vlammen gehuld.”



Toeschouwers reageerden geschokt. “Hij zakte in elkaar toen agenten op hem toeliepen en het vuur doofden.” De man werd met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen nacht is hij overleden.

De feiten vonden plaats in het Ellipse-park, waar ook het bekende Washington Monument staat, recht tegenover het Witte Huis en gelegen in het centrum van de Amerikaanse hoofdstad.

In lichterlaaie

De omgeving van het Witte Huis is vaker het toneel van personen die op dramatische wijze hun zaak onder de aandacht proberen te brengen. Op 12 april zette een man zijn jas nog in lichterlaaie voor de hekken van Trumps ambtswoning. De man liep brandwonden op, maar raakte niet levensgevaarlijk gewond bij zijn actie.

