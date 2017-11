Man die zich met nepbomgordel verschanste in Frans commissariaat is gewond door politiekogels jv - mvdb

11u16

Bron: belga 3 AFP Illustratiefoto. In het politiecommissariaat van Tulle in het Franse departement Corrèze is een verschanste man door politiekogels gewond geraakt. De wapens die hij in zijn bezit had, bleken nep.

Hij richtte zijn wapens op de interventie-eenheid, en werd daarop door de agenten beschoten. Hij zou gewond zijn aan het been. Volgens radiozender Europe 1 daagde de man vannacht gewapend op aan het politiecommissariaat. Hij zei een jihadist te zijn. Gewapend met een automatisch pistool en een explosievengordeld dreigde hij ermee alles op te blazen.

Luidens de radiozender en nieuwszender BFMTV zat hij geblokkeerd in het sas aan de ingang. In het commissariaat waren vier politiemensen aanwezig. Rond het commissariaat in het centrum van de stad is een veiligheidszone afgebakend. De autoriteiten hebben de bevolking opgeroepen de zone nog steeds te ontwijken.

De man is geen bekende van de politie of inlichtingendiensten maar heeft meerdere keren in een psychiatrische instelling vertoefd.