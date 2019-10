Man die wurgen van vrouw opnam op geheugenkaartje aangeklaagd voor tweede moord jv

18 oktober 2019

14u41

Bron: NBC News 1 Brian Smith (48) wordt beschuldigd van de moord op een tweede vrouw uit Alaska. Eerder werd hij aangehouden voor het wurgen van een andere vrouw. De beelden van die moord had hij op een geheugenkaartje gezet dat gewoon op straat gevonden werd.

Smith is gisteren ook aangeklaagd voor de moord op de 52-jarige Veronica Abouchuk, van wie het lijk in april gevonden werd bij Anchorage in Alaska. Abouchuk was in februari als vermist opgegeven en was het laatst gezien in juli vorig jaar. Bij zijn aanhouding voor de moord op de 30-jarige Kathleen Henry had Smith bekend dat hij in 2017 of 2018 ook al een vrouw had doodgeschoten. Hij wees de plaats aan waar hij het lijk had achtergelaten. Speurders troffen er het lichaam van Abouchuk aan met de schotwonde, zoals beschreven door Smith.

Voor de moord op Kathleen Henry op 4 september pleitte Brian Smith woensdag onschuldig. Op een geheugenkaartje met de titel “moord in Marriott” stonden 39 foto’s en 12 video’s van de vreselijke wurgmoord op een vrouw. “Sterf nu gewoon”, hoor je de dader onder meer roepen, terwijl hij zijn slachtoffer aan het wurgen is. Deels door zijn accent konden de speurders de link leggen met een ander misdrijf en pakten ze Brian Smith op die Zuid-Afrikaanse roots heeft. Hij wordt ook beschuldigd van seksueel misbruik van Henry.