Man die vorig jaar Amerikaanse journalisten op redactievloer doodschoot bekent schuld IB

28 oktober 2019

23u37

Bron: ANP, Washington Post 0 De 39-jarige man die vorig jaar vijf mensen doodschoot op een krantenredactie in de Amerikaanse staat Maryland, heeft vandaag schuld bekend. Dat meldt de Washington Post. Jarrod Ramos opende in juni 2018 het vuur op de redactie van de Capital Gazette in Annapolis.

De Amerikaan haatte de krant en haar verslaggevers omdat die ooit schreven dat hij een voormalige klasgenote had gestalkt, onder meer via Facebook. Hij diende in 2012 al een klacht in wegens smaad, maar de rechter gaf hem ongelijk. Ook het hoger beroep haalde niets uit.

Jaren later schoot hij vijf mensen dood op de redactievloer in Annapolis: assistent-hoofdredacteur en columnist Rob Hiaasen (59), de 65-jarige lokale reporter Wendi Winters, commentator Gerald Fischman (61), de 56-jarige sportjournalist John McNamara en de jonge verkoopassistente Rebecca Smith (34) die nog maar pas voor de krant werkte.

Ramos gaf zijn daden vandaag toe in een rechtbank in Annapolis, de stad waar hij ook de aanval pleegde.

