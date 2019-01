Man die urenlang in T-shirtje bovenop granaat lag: “Ben heel bang geweest” Daan de Hulster

10 januari 2019

17u43

Bron: AD.nl 0 Xavier Lucassen (54) had ‘behoorlijk veel angst’ toen hij gisteravond urenlang op een granaat lag achter zijn woning in de Nederlands-Limburgse stad Venlo.

"Je wordt gek als je daar ligt”, vertelt Lucassen aan de regionale krant De Limburger. “Iedere minuut die verstrijkt voelt als een uur. Je denkt: straks gaat dat ding de lucht in. Ik was heel bang.”



Wanneer Lucassen dinsdagavond zijn hondje Spyky uitlaat achter zijn flat aan de Veestraat ziet hij al iets liggen. Hij denkt dat het een steen of puin is. Woensdagavond staat hij iets na negen uur vlak bij het object. “Dit keer had ik een lampje bij me en besloot ik te kijken. Toen zag ik dat ding daar liggen, ik zag een heel kopje van een granaat.’’

Sissen

Lucassen hoort opeens de granaat sissen. “Toen heb ik mijn onderarm erop gelegd en stopte het sisgeluid. Met mijn andere arm heb ik direct noodnummer 112 gebeld. De meldkamer zei dat ik moest blijven liggen en niet moest bewegen.”

Hij legt contact met een voorbijganger die hem helpt hondje Spyky bij Lucassens vriendin Helmie te krijgen. Die wordt net als de bewoners van twee flatgebouwen geëvacueerd en wacht met een vriendin in een auto op de afloop.

T-shirtje

Ondertussen maakt Lucassen angstige momenten door. “Ik had ook alleen maar een T-shirt en een vestje aan. Het was heel koud, ook al had ik het van binnen warm door de angst. Met veel pijn en moeite heb ik kunnen plassen.”

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), de Nederlandse tegenhanger van ontmijningsdienst DOVO, haalt de granaat, die geen explosief materiaal blijkt te bevatten, weg en bevrijdt Lucassen uit zijn benarde positie. Hij wordt ter plekke behandeld in een ambulance en blijkt licht onderkoeld. Daarna mag hij rond half twee ’s nachts weer naar huis. “Ik was blij dat ik niet naar het ziekenhuis hoefde. Ik verlangde heel erg naar een warme douche. Daarna heb ik twee grote kommen soep opgegeten.” Het gaat volgens de EOD om een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Vanwaar het sissend geluid kwam, blijft onduidelijk.