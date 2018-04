Man die te veel hoestsiroop dronk en zijn vrouw vermoordde, was in de ban van thriller 'American Psycho' mvdb

Bron: News & Observer 0 Matthew Phelps, de man die op 1 september 2017 in North Carolina zijn vrouw Lauren Hugelmaier vermoordde nadat hij naar eigen zeggen te veel hoestsiroop had gedronken, was in de ban van de horrorthriller American Psycho, een film uit 2000 los gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Brett Easton Ellis. Phelps had een afgesloten Instagramprofiel waar hij als 'marty_radical' foto's plaatste met scènes uit de film. Op de foto's kleedt hij zich als het hoofdpersonage, een yuppie-seriemoordenaar.

De moordzaak groeide wegens de hoestsiroop uit tot nationaal nieuws in de Verenigde Staten. Raleigh (29) nam Coricidin, een medicijn tegen hoest en verkoudheid. Hij kon niet slapen en het medicijn gaf hem 'een lekker gevoel'. Hij erkende te veel van het middel te hebben genomen. Producent Bayer ontkende na de feiten dat Coricidin kan aanzetten tot gewelddadig gedrag.

Raleigh belde zelf de hulpdiensten nadat hij zijn vrouw Lauren 'tot zijn grote verbazing' in een plas bloed naast het bed had aangetroffen. Hij stak haar verschillende malen in een vlaag van verstandsverbijstering, klonk het. De man die studeerde voor predikant, was nog maar een jaar met Hugelmaier gehuwd.

De toegesnelde politie trof enkele bloedsporen aan op de kleding van Phelps, maar zag in de badkamer dat hij zich na de moord had opgefrist. Dat deed hij voor hij de hulpdiensten om 1 uur 's nachts belde. Ook in American Psycho is het hoofdpersonage, in de film vertolkt door Christian Bale, geobsedeerd door netheid.

Niet alleen de fascinatie voor de horrorfilm zet het hoestsiroop-motief nu op losse schoeven. Uit uitgelekte politiedocumenten blijkt dat Phelps zich openlijk afvroeg hoe het zou voelen om iemand te doden, zou hij een vriend hebben toevertrouwd. Phelps liet tot grote ergernis van zijn echtgenote het geld rollen. Om zijn uitgavenpatroon een halt toe te roepen had Hugelmaier 'drastische stappen' gezet, luidt het bij de politie zonder in detail te treden. De financiële problemen waren voor Hugelmaier de spreekwoordelijke druppel om een punt achter hun huwelijk te zetten. Phelps is aangeklaagd voor moord en zit nog in voorarrest. Het is nog niet duidelijk wanneer het moordproces van start gaat.