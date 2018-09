Man die stiefzoontje van 22 maanden doodsloeg blijkt geen makkelijk leven te hebben in cel KVDS

07 september 2018

20u49

Bron: ABC, Courier Mail, Daily Mirror 0 Een Australische man die bekende dat hij zijn stiefzoontje van 22 maanden doodsloeg, heeft het zwaar te verduren in de gevangenis. Dat is gebleken tijdens zijn proces. William Andrew O’Sullivan werd tot 9 jaar veroordeeld omdat hij de kleine Mason Jet Lee twee jaar geleden zodanig toetakelde dat zijn dunne darm scheurde en zijn organen een voor een begonnen uit te vallen. Terwijl de peuter lag te zieltogen, keek hij gewoon toe en schreeuwde hij dat de jongen moest zwijgen.

O’Sullivan had Mason in huis genomen omdat hij vond dat zijn vriendin - de moeder van de jongen - niet in staat was om voor hem te zorgen. De kleine jongen kwam echter van de regen in de drop terecht. En dat kende een triest hoogtepunt in juni 2016. Toen stierf de jongen een langzame en gruwelijke dood over een periode van enkele dagen.

Luier

Zijn stiefvader sloeg hem toen zodanig hard dat zijn dunne darm scheurde. Terwijl de buik van de jongen opzwol en zijn luier met bloed doordrenkt raakte, keek de man gewoon toe. Als Mason durfde te wenen of te braken, schreeuwde zijn stiefvader dat hij zijn mond moest houden.





Een voor een lieten de organen van de jongen het afweten. Uiteindelijk stierf hij moederziel alleen, onder het braaksel, op de vloer van de slaapkamer van O’Sullivan in Caboolture bij Brisbane. Hij was al een tijdje overleden toen hulpverleners hem vonden.

Tijdens het proces van O’Sullivan kwam aan het licht in welke mate de man zijn stiefzoon al eerder mishandeld had. Zo ging hij niet met Mason naar de dokter toen hij een gebroken beentje had en schaafwonden aan zijn achterwerk. Wat die laatste veroorzaakt had, kon niet achterhaald worden. Maar mogelijkheden gingen van slechte voeding en het niet tijdig verversen van de luier van de jongen tot het gebruik van een tuinslang om hem schoon te maken. Er werden ook sporen van drugs gevonden in zijn bloed. Van zijn stiefvader was bekend dat die al lange tijd strijd voerde tegen een drugsverslaving.

Opdraaien

Aanvankelijk probeerde O’Sullivan zijn dochter van 12 jaar te laten opdraaien voor de dood van de peuter, maar hij pleitte later schuldig aan doodslag en kindermishandeling om strafvermindering te krijgen. Hij werd vorige week dan veroordeeld tot 9 jaar cel en kan ten vroegste na 6 jaar vrijkomen. Aangezien hij al 2 jaar in voorhechtenis zit, kan hij dus in 2022 weer op vrije voeten zijn. (lees hieronder verder)

De komende jaren zullen sowieso echter niet eenvoudig worden als zijn medegedetineerden hem blijven behandelen zoals ze nu doen. Tijdens de rechtszaak raakte bekend dat die hem het leven meer dan zuur maken. Hij wordt bedreigd en eerder dit jaar werden die bedreigingen ook al hardgemaakt. Twee andere gevangenen vielen hem aan en sloegen hem een schedelbreuk. Hij werd geslagen, geschopt en gestampt tot hij bewusteloos was en lag 13 dagen in het ziekenhuis.

Ellende

Rechter Catherine Holmes was streng. Tijdens de uitspraak zei ze dat de verwondingen van Mason toonden “dat hij niet was behandeld met zachtheid en goedheid terwijl het leven uit hem wegebde” en dat de verdachte niets had gedaan om zijn stiefzoon te helpen ondanks zijn lijden. Ze zei ook dat het korte leven van de jongen gekenmerkt was door “verwaarlozing, pijn en ellende”.

Het Openbaar Ministerie had minstens 10 jaar cel gevraagd, maar dat kon O’Sullivan afwenden door schuldig te pleiten. De rechter hield ook rekening met de afranseling die hij van zijn medegedetineerden had gekregen. “Je zal de komende 4 jaar niet alleen je vrijheid kwijt zijn, maar ook in constante angst moeten leven dat je opnieuw wordt aangevallen. Een gerechtvaardigde angst, zo is gebleken.”