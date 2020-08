Man die ongevallen op Duitse snelweg veroorzaakte in psychiatrische instelling geplaatst LH

19 augustus 2020

21u38

Bron: Belga 3 De man die dinsdagavond verschillende ongevallen veroorzaakte op een snelweg die de Duitse hoofdstad Berlijn doorkruist, is woensdag in een psychiatrische instelling geplaatst. Dat heeft het parket meegedeeld. De man wordt verdacht van islamistisch gemotiveerde aanval.

De 30-jarige man had dinsdagavond verschillende ongevallen veroorzaakt. Hij verwondde daarbij zes mensen, van wie drie ernstig.

De man is onder meer aangeklaagd voor poging tot moord en gevaarlijk gedrag in het verkeer. Omdat hij "tekenen van psychische instabiliteit" vertoont, is beslist om hem onder te brengen in een gesloten psychiatrische instelling.

Er zijn voorlopig geen aanwijzingen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.