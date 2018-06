Man die niet kan zwemmen offert eigen leven op om kleuter uit het water te redden kg

28 juni 2018

07u34

Bron: CNN 173 De 22-jarige Victor Mozqueda kwam om tijdens een familie-uitje, nadat hij in een snelstromende rivier dook om een kleuter te helpen. De man uit Californië slaagde erin de jongen te redden, maar verdronk daarbij zelf. " We zullen altijd dankbaar blijven voor zijn moed, lef en onzelfzuchtige daad", aldus zijn familie.

Victor was op zaterdag samen met zijn familie op stap naar een natuurpark, toen ze rond 7 uur 's morgens aankwamen bij de rivier. Daar verloor de vijfjarige Vincent, één van de kinderen in het gezelschap, zijn evenwicht. Hij tuimelde in het kolkende water. Volgens getuigen twijfelde Victor geen moment en dook hij als eerste de jongen achterna, hoewel hij niet kon zwemmen. Ook zijn moeder en vader sprongen in het water, gevolgd door nog drie mannen die even verderop aan het vissen waren. “Er waren vier of vijf mensen in het water om ze te redden”, vertelt een oom van de kleuter.

Victor kon de jongen snel bereiken, maar het duo werd meegesleurd door de sterke stroming. Samen gingen ze verschillende keren kopje onder. “Op een of andere manier slaagde Victor erin Vincent steeds op te tillen zodat hij kon ademen. Hij heeft hem nooit losgelaten”, schrijft zijn zus. Uiteindelijk was Victor in staat om de jongen richting zijn ouders te duwen, voor hij zelf onder het wateroppervlak verdween.

De jonge Vincent werd aan land geholpen en kreeg de eerste zorgen toegediend door enkele bijstaanders. Hij werd later in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevlogen met een reddingshelikopter, maar doet het intussen goed.

"Hij blijf een held voor ons"

Victor haalde het niet. Pas na twee uur haalden duikers zijn lichaam boven. De familie is verscheurd door het verlies van de twintiger, maar vindt troost in de onzelfzuchtige daad. “Hij is een engel voor Vincent en blijft voor eeuwig een held voor ons. We zullen altijd dankbaar blijven voor zijn moed, lef en onzelfzuchtige daad”, aldus zijn zus. Ze startte een crowdfundingcampagne op om de begrafeniskosten voor Victor te dekken. Die haalde ondertussen al ruim 45.000 dollar op.