Man die mogelijk besmet is met coronavirus ontsnapt uit quarantaine en geeft interview HLA

27 februari 2020

19u17

Bron: kgns.tv 1 Een Iraanse man die in een ziekenhuis in de Georgische hoofdstad Tblisi in quarantaine werd gehouden omdat hij mogelijk besmet is met het coronavirus, verliet het hospitaal en gaf een interview aan de aanwezige pers.

De man, die een verwarde indruk nalaat, bedankt het Georgische volk en is lovend over de dokters en het ziekenhuis: “Dit ziekenhuis is perfect en professioneel”, verklaart hij net voor het verplegend personeel hem naar binnen sleurt. “Deze man is ziek, echt ziek”, laat één van hen nog weten.

Of de man effectief besmet is met het coronavirus is niet duidelijk. Hij zou na dit incident zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis, waar patiënten in quarantaine worden gehouden.

Gisteren werd in Georgië een eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld.

