Man die met geldtransportwagen (en zeker 1 miljoen euro) wegreed, gepakt

Robyn Samsom

13 februari 2019

Bron: AD.nl

De bestuurder van de geldtransportwagen die maandag in Frankrijk met 1 miljoen euro vandoor ging heeft niet lang van zijn buit kunnen genieten. De man, Adrien D. (27), werd gisteren gearresteerd in de Franse stad Amiens. Volgens de krant Le Parisien is bijna al het gestolen geld teruggevonden.