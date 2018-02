Man die kogels verkocht aan schutter Las Vegas wordt vervolgd LVA

03 februari 2018

04u50

Bron: Algemeen Dagblad 0 Een man die kogels aan Stephen Paddock verkocht, de man die afgelopen jaar 58 mensen doodschoot in Las Vegas en zichzelf daarna van het leven beroofde, wordt vervolgd. Hij heeft zonder vergunning special kogels vervaardigd en verkocht die kogelwerend materiaal kunnen doorboren.

De vingerafdrukken van Douglas Haig werden gevonden op ongebruikte kogels in de hotelkamer aan de Strip in Las Vegas, waar Paddock zich had verschanst. Vanuit deze kamer op de 32ste verdieping schoot Paddock op een festivalterrein aan de overkant van de straat.

De 55-jarige Haig ontkent dat hij iets met de schietpartij te maken had, hij zegt slechts kogels aan Paddock te hebben verkocht in september vorig jaar.

De schietpartij geldt als één van de dodelijkste in de moderne Amerikaanse geschiedenis. Haig is de eerste persoon die vervolgd wordt naar aanleiding van het bloedbad.

Het motief van schutter Paddock is nog altijd onbekend. Wel is inmiddels duidelijk dat hij zijn daad zorgvuldig voorbereidde. Hij smokkelde tien koffers met daarin 24 wapens zijn hotelkamer binnen. Ook had hij duizenden kogels bij zich.