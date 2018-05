Man die kleine Cherish (8) verkrachtte, vermoordde en haar lichaam dumpte krijgt doodstraf KVDS

03 mei 2018

16u17

Bron: NBC 5 Donald Smith (62) – de Amerikaanse man die in februari schuldig werd bevonden aan het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van Cherish Perrywinkle (8) – heeft gisteren de doodstraf gekregen. “Je hebt niet alleen het recht opgegeven om nog vrij rond te lopen in onze samenleving, je hebt ook het recht opgegeven om nog te leven tout court”, sprak rechter Mallory Cooper.

Cherish Perrywinkle werd in juni 2013 door Smith ontvoerd uit een winkelcentrum in Jacksonville, Florida. Even daarvoor was de man – die nog maar net op vrije voeten was na een veroordeling voor kindermisbruik – op de familie van het meisje toegestapt en had hij aangeboden om spullen voor hen te kopen in een Walmart vlakbij. Omdat hij daar naar eigen zeggen nog een waardebon had en hij die toch niet gebruikte. Hij beloofde het gezin ook hamburgers te kopen.

Parking

Cherish liep met de man mee, maar in plaats van binnen te stappen bij McDonald’s liep hij met het meisje de parking op en verdween hij met haar in zijn bestelwagen. Het lichaam van Cherish werd de volgende morgen halfnaakt gevonden in een beek. Ze was gefolterd, verkracht en daarna gewurgd met een kledingstuk. Tijdens het proces barstte de lijkschouwer in tranen uit toen ze de gruwelijke foto’s van het verminkte kinderlichaampje aan de zaal toonde. (lees hieronder verder)

Dokter Heather Holmes – een klinisch en forensisch psycholoog die met Smith gesproken had – noemde de man tijdens het proces antisociaal, met kenmerken van iemand die een borderline-persoonlijkheidsstoornis heeft en pedofiel is. Ze noemde hem “een van de gevaarlijkste mensen die ze ooit moest evalueren” en zei dat hij “manipulatief” was, “geen enkele spijt of medeleven” toonde en “niet genezen” kon worden.

Hel

De moeder van het vermoorde meisje was erbij toen de strafmaat gisteren werd uitgesproken. “Ik hoop dat hij brandt in de hel”, liet ze zich ontvallen, nadat ze tijdens het proces had getuigd dat ze haar dochter met hem mee had laten gaan in het geloof dat hij een “barmhartige Samaritaan” was. (lees hieronder verder)

De jury had in februari minder dan een kwartier nodig om de man schuldig te bevinden en was unaniem in haar advies om hem de doodstraf te geven. Smith gaat sowieso in beroep bij het hooggerechtshof van Florida. In de staat wordt de doodstraf overigens nog altijd uitgevoerd.