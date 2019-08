Man die jongetje voor trein duwde in Frankfurt wordt geïnterneerd: “Hij vormt een gevaar voor iedereen”

ADN

29 augustus 2019

16u56

Bron: Belga

7

De man die een maand geleden in een treinstation in Frankfurt een 8-jarig jongetje onder een trein duwde, is in een psychiatrisch ziekenhuis geïnterneerd, zo heeft het parket vandaag bekendgemaakt. De dood van het kind maakte in Duitsland - en ver daarbuiten - veel emoties los.