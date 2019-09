Man die inreed op moskee in het Franse Colmar ondervraagd en opgesloten: “Hij heeft psychische problemen” ADN

23 september 2019

19u48

Bron: Belga 0 De man die zaterdagavond inreed op de Grote Moskee van de Franse stad Colmar, is vandaag ondervraagd en nadien opgesloten in de cel. Dat is vernomen van een bron dichtbij het onderzoek.

De verdachte is zelf een inwoner van Colmar. Volgens Le Parisien werd hij geboren in 1980 en zou hij bij de politie bekend staan om gewelddaden en rijden zonder rijbewijs. Volgens het parket heeft de man psychische problemen.



De man reed zaterdag tussen 19 en 20 uur doelbewust in op de moskee. Niemand raakte daarbij gewond, maar de dader moest wel naar het ziekenhuis worden gebracht omdat hij zichzelf verwond had met een mes. Hij is intussen geopereerd en is nu officieel aangehouden op verdenking van poging tot moord.