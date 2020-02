Man die inreed op Duitse carnavalsstoet verdacht van poging tot moord kv

25 februari 2020

21u11

Bron: Belga 0 De bestuurder van de wagen die gisteren is ingereden op een carnavalsstoet in de Duitse gemeente Volkmarsen, is officieel in verdenking gesteld van poging tot moord en van het toebrengen van verwondingen. Dat zegt de procureur-generaal in Frankfurt vanavond.

Een rechtbank in Kassel besliste ook dat de 29-jarige verdachte in de gevangenis moet blijven. Hij heeft zijn auto "bewust in een grote groep mensen gestuurd", zo werd benadrukt door de speurders.

Door de actie van de 29-jarige bestuurder zijn in totaal zestig mensen gewond geraakt. Over zijn motieven bestaat nog geen duidelijkheid. Het parket zegt wel dat de man op het ogenblik van de feiten niet dronken was. Of hij onder invloed was van drugs, wordt nog onderzocht.