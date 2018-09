Man die in Nîmes wilde inrijden op menigte in verdenking gesteld van poging doodslag

16 september 2018

De man die in de nacht van donderdag op vrijdag in de zuidelijke Franse stad Nîmes twee mensen licht verwondde toen hij op een menigte probeerde in te rijden, is in verdenking gesteld van poging tot doodslag. Dat meldt France Bleu Gard Lozère.