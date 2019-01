Man die in landingsgestel verscholen zat, stort neer bij opstijgen vliegtuig in Cambodja jv

Bron: dpa 0 Op de internationale luchthaven van Siem Reap in Pnomh Penh is het levenloze lichaam aangetroffen van een man die vermoedelijk verscholen zat in het landingsgestel van een vliegtuig en die bij het opstijgen van het toestel is neergestort. Dat hebben lokale media in Cambodja gemeld.

Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. De politie denkt dat de man in het landingsgestel is gekropen en daar in slaap is gevallen en dan van dertig meter hoog is neergestort op het tarmac toen het vliegtuig opsteeg, aldus de krant Khmer Times.

Volgens een lokale politiechef is op camerabeelden van het vliegveld te zien hoe de man rondloopt tussen de klaarstaande vliegtuigen. Er is ook een gat geknipt in de omheining rond het vliegveld. De autoriteiten vermoeden dat de man geestelijk gestoord was. Het zou niet om een terreurdaad gaan, aldus de politiechef in de Khmer Times.

De zaak doet meteen ook kritiek rijzen op de veiligheidsdiensten van de luchthaven.