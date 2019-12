Man die in Engeland inreed op schoolkinderen beschuldigd van moord rl

06 december 2019

00u50

Bron: Belga 0 De man die wordt verdacht een 12-jarige jongen te hebben doodgereden aan een school in Groot-Brittannië en vervolgens vluchtmisdrijf te hebben gepleegd, wordt beschuldigd van moord. Dat heeft de politie donderdag gemeld.

De 51-jarige verdachte werd maandag opgepakt. Hem wordt daarnast 10 pogingen tot moord verweten, aangezien hij ook een vrouw, zes andere jongens en drie meisjes verwondde. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 23 jaar oud, aldus de politie van het Engelse Essex in een mededeling. De bestuurder zal zich voorts ook moeten verantwoorden wegens gevaarlijk rijgedrag. Hij verschijnt vrijdag in Chelmsford voor de rechter.

Eerder had de politie laten weten dat de speurders in verband met de - vermoedelijk opzettelijke - aanrijding op 2 december op zoek waren naar een man met de naam Terry Glover. Volgens het Britse persagentschap Press Association gaat het om de verdachte in kwestie.