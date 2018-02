Man die in 2016 bomaanslagen pleegde in New York en New Jersey krijgt levenslang IVI

13 februari 2018

22u21

Bron: ANP, BBC 0 De man die in 2016 bomaanslagen heeft gepleegd in New York en New Jersey is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft het Amerikaans ministerie van Justitie bekendgemaakt. Bij de ontploffing in Chelsea, een buurt in Manhattan, raakten toen 31 mensen gewond.

De federale rechter in Manhattan, New York, achtte de 30-jarige Ahmad Khan Rahimi in oktober schuldig aan alle acht ten laste gelegde feiten. Daaronder het tot ontploffing brengen van een snelkookpan gevuld met schroot. Voor al die feiten krijgt de man nu een levenslange gevangenisstraf opgelegd.

Rahimi heeft volgens de rechter sinds zijn arrestatie nog geen spijt getoond. Ook zou de man in de gevangenis geprobeerd hebben andere gevangen te radicaliseren, door hen onder andere te laten luisteren naar speeches van de overleden al-Qaida-leider Osama Bin Laden.

Chelsea bomber

Ahmad Khan Rahimi, die in de Amerikaanse media de "Chelsea bomber" wordt genoemd, verliet op 17 september 2016 zijn woning in New Jersey met verschillende zelfgemaakte bommen. De eerste plek waar hij een bom achterliet, was langs de route van een loopwedstrijd in New Jersey. Omdat de route op het laatste moment nog werd gewijzigd, raakte niemand gewond bij de ontploffing van de bom.

Rahimi heeft diezelfde dag ook twee bommen verstopt in Chelsea, een buurt in Manhattan, New York. Een daarvan is niet afgegaan. Bij de bom die wel is ontploft, zijn 31 mensen gewond geraakt.

Een dag later, op 18 september, werd in een vuilnisbak een rugzak gevonden met opnieuw zelfgemaakte bommen. Twee dagen na de explosie in Chelsea werd Rahimi gearresteerd na een vuurgevecht tussen hem en politieagenten. Rahimi raakte daarbij gewond en heeft enkele weken in het ziekenhuis doorgebracht.