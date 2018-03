Man die granaat naar school gooit en nog zeven anderen komen om bij drie aanslagen in Afghanistan sam

18 maart 2018

15u35

Bron: belga 0 Bij drie verschillende aanslagen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel en de zuidoostelijke provincie Ghazni zijn vandaag acht mensen om het leven gekomen. Dat melden de plaatselijke autoriteiten.

Aan twee controlepunten aan de rand van de stad Ghazni, in de gelijknamige provincie, werden bij een aanval vannacht vijf agenten gedood en raakten vier anderen gewond. Volgens de gouverneur zaten de taliban achter de aanvallen, die ongeveer anderhalf uur duurden.

Bij twee incidenten in de hoofdstad Kaboel kwamen nog eens drie mensen om het leven, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het district Paghman werden twee burgers gedood door een bermbom, terwijl in het westen van de stad een persoon omkwam die een granaat in een school had gegooid. De twee aanvallen, waarbij in totaal ook zeven mensen gewond raakten, werden nog niet opgeëist.

Gisteren kwamen ook al minstens twee mensen om het leven bij een bombardement op een wagen door de taliban. Sinds het einde van de gevechtsmissie van de NAVO in Afghanistan in 2014, worden verschillende keren per week aanvallen uitgevoerd tegen doelwitten van de veiligheidskrachten in het land.