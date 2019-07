Man die Enigma-code kraakte en zo Tweede Wereldoorlog hielp beslechten op Brits bankbiljet KVDS

15 juli 2019

13u54

Bron: ANP, Wikipedia 3 Wetenschapper Alan Turing komt op een nieuw Brits bankbiljet te staan. Turing was de man die er tijdens de Tweede Wereldoorlog in slaagde om de code van het Duitse Enigma-toestel te kraken, waarmee de nazi’s hun communicatie versleutelden. Die prestatie zou miljoenen levens redden en de geallieerden uiteindelijk aan de overwinning helpen. Dankbaarheid kreeg hij er echter niet voor. Omdat hij homoseksueel was, werd hij na de oorlog chemisch gecastreerd. Hij was pas 42 toen hij onder mysterieuze omstandigheden stierf.

De vader van de informatica en de kunstmatige intelligentie, wordt hij wel eens genoemd en zijn beeltenis zal op het biljet van 50 pond komen te staan. Dat komt - als alles goed gaat - eind 2021 in roulatie. (lees hieronder verder)

Turing studeerde wiskunde aan de Universiteit van Cambridge en werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Government Code en Cipher School. Die overheidsdienst had tot doel om gecodeerde berichten van de Duitsers te onderscheppen en te ontcijferen. Samen met zijn team zette hij een decoderingsapparaat op punt dat de code van het Duitse Enigma-toestel kraakte. Volgens sommige bronnen was de oorlog daardoor jaren eerder voorbij en werden zo miljoenen mensenlevens gespaard.





Veel dankbaarheid viel hem echter niet te beurt. Turing kwam na de oorlog in opspraak omdat hij homoseksueel was, wat toen nog als een crimineel feit werd bestempeld. In 1952 werd hij daarvoor veroordeeld. Hij koos voor chemische castratie in plaats van een celstraf, wat een einde moest maken aan zijn geaardheid. Daardoor werd hij impotent en kreeg hij borsten. Bovendien mocht hij niet meer voor de Britse geheime dienst werken. (lees hieronder verder)

Twee jaar later werd hij dood teruggevonden. Volgens de autopsie was hij vergiftigd met cyanide. Officieel werd zijn dood als zelfmoord bestempeld, maar volgens sommigen zat de Engelse geheime dienst erachter. Hij zou te veel geweten hebben over geheime codes en een veiligheidsrisico geweest zijn. Anderen sluiten ook een ongeval niet uit, omdat Turing thuis experimenteerde met cyanide.

In 2009 bood de Britse regering Turing postuum excuses aan. In 2014 kreeg hij gratie van koningin Elizabeth.

Uitspraak

De Bank of England - de Britse centrale bank - maakte de keuze van Turing voor het briefje van 50 pond vandaag bekend. Op het biljet staat ook een uitspraak van Turing: "Dit is slechts een voorproefje van wat gaat komen en slechts de schaduw van wat er zal zijn." (lees hieronder verder)

Elf andere Britten waren ook kandidaat voor de beeltenis. Onder hen Charles Babbage, die in 1822 de eerste computer bouwde, en Ada Lovelace, die in 1843 het eerste 'computerprogramma' schreef. Ook Rosalind Franklin, die het DNA ontdekte, en natuurkundige Stephen Hawking waren in beeld.