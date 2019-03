Man die door taliban werd ontvoerd staat terecht wegens mishandeling vrouw Redactie/IB

26 maart 2019

02u42

Bron: AD 0 In 2017 haalde de Canadees Joshua Boyle met zijn vrouw het wereldnieuws toen ze na een ontvoering van vijf jaar uit handen van de taliban werden bevrijd. Gisteren stond hij opnieuw in de schijnwerpers, maar nu vanwege de beschuldiging van mishandeling en aanranding van zijn vrouw.

Tegen de 35-jarige Boyle zijn maar liefst 19 aanklachten ingediend die op één na allemaal betrekking hebben op zijn vrouw, de Amerikaanse Caitlan Coleman. Wie het tweede slachtoffer is, werd niet openbaar gemaakt op de eerste zittingsdag in Ottawa. Boyle ontkent de aantijgingen. Hij is sinds juni onder strenge voorwaarden op vrije voeten. Zo draagt hij een enkelband en heeft hij huisarrest. Dat meldt CBC. De man woont bij zijn ouders.

Boyle en zijn vrouw werden in 2012 ontvoerd door een aan de taliban gelieerde rebellengroep toen ze aan het backpacken waren in Afghanistan. Het stel kreeg drie kinderen gedurende de vijf jaar gevangenschap. Het gezin werd in 2017 door Pakistaanse strijdkrachten gered.

Boyle, die na de vrijlating met het hele gezin werd uitgenodigd voor een bezoek aan premier Justin Trudeau, werd twee weken daarna, op 1 januari 2018, opgepakt vanwege geweld tegen zijn vrouw. Zij verklaarde destijds dat dat de mentale toestand van haar man de oorzaak was van de feiten.