Man die dominee aanviel, zocht op internet naar 'slaan met hamer'

27 maart 2018

14u14

Een Nederlander die wordt verdacht van poging tot moord op een vrouwelijke dominee, heeft in de periode voordat hij haar aanviel op internet gezocht naar 'slaan met hamer' en 'slaan op het hoofd.' Dominee Ebi Wassenaar zit als gevolg van de aanval in een elektrische rolstoel.

Wijnand B. (50) uit het dorp Tricht in de provincie Gelderland zou tegen een tante hebben gezegd dat hij naar de gevangenis zou gaan en dat dan al zijn problemen voorbij zouden zijn. Dat heeft de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem gezegd bij de eerste niet-inhoudelijke zitting tegen de verdachte, die als pianostemmer aan de kost kwam.

De verdachte sloeg de dominee op 21 november 2017 in haar protestantse kerk in het dorp Rhenoy (Gelderland) met een hamer op haar hoofd. Hij zegt dat hij zich daar niks van kan herinneren. Dominee Wassenaar woonde vandaag de zitting bij. Op verzoek van de advocaat van Wijnand B. wordt ze binnenkort gehoord over haar versie van wat er is gebeurd.

De verdachte reed na de aanval naar zijn tante, brabbelde daar iets over wat er was gebeurd en kreeg een hartaanval. Vandaag bleek dat hij ruim een maand in coma heeft gelegen, nog steeds in het ziekenhuis ligt en pas twee weken geleden door de politie kon worden verhoord. Hij sprak op de zitting uiterst moeizaam.

"Het is ook voor hemzelf de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. Hij weet het niet", aldus zijn advocaat. De aanklager betwijfelt of de pianostemmer helemaal niks weet. De rechtbank laat de computer van de man onderzoeken om te zien of iemand anders misschien op de belastende onderwerpen heeft gezocht.

De volgende zitting is op 19 juni. Naar verwachting wordt de zaak in het najaar inhoudelijk behandeld.