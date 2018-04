Man die beweerde dat vriendin per ongeluk stierf tijdens seks en haar daarna in stukken sneed schuldig aan moord KVDS

Bron: CBS News 0 Een jury in de Amerikaanse staat Texas heeft een man schuldig bevonden aan moord die beweerde dat zijn vriendin per ongeluk stierf toen ze seks hadden. Charles Dean Bryant (31) sneed daarna – naar eigen zeggen in paniek – het lichaam van studente Jacqueline Vandagriff (24) in stukken en verbrandde het. De jury in Fort Worth geloofde er niets van en veroordeelde hem tot levenslang.

De man kreeg daarbovenop nog eens 20 jaar cel omdat hij geknoeid had met bewijsmateriaal. Dat laatste was een aanklacht die de advocate van Bryant niet had ontkend.

Smeulende resten

De feiten gebeurden in september 2016. Jacqueline Vandagriff studeerde voedingsleer aan de Texas Woman’s University toen ze op een avond verdween. Twee dagen later werden haar smeulende resten gevonden in een park. Speurders ontdekten dat ze kort voor haar verdwijning een bar had bezocht in Denton in het gezelschap van Bryant. Volgens de beelden van de bewakingscamera daar hadden ze de zaak samen verlaten. (lees hieronder verder)

Advocaat van de verdediging Glynis McGinty voerde aan dat Vandagriff per ongeluk was gestorven toen ze met wederzijdse toestemming kinky seks had met haar cliënt. Ze zou gestikt zijn door een plastic kabel rond haar hals. Volgens het Openbaar Ministerie zou er echter geen enkel bewijs zijn dat de twee seks hebben gehad.

McGinty voerde ook aan dat Bryant panikeerde en daarom het lichaam versneed en probeerde te verbranden. Eerst probeerde hij het te begraven, maar de grond was te hard. Volgens zijn advocate was er in elk geval geen sprake van moord.

Hart

Ook dat werd weerlegd door de openbare aanklager. “Bryant panikeerde helemaal niet”, aldus Lucas Allan. “Hij bracht Jacqueline bewust om het leven en sneed haar lichaam vervolgens heel kalm in stukken. Hij sneed er ook haar hart uit. Waarom deed hij dat? Wat heeft dat te maken met een lichaam laten verdwijnen? Hij sneed haar hart eruit. Laat dat goed doordringen.” (lees hieronder verder)

Berichten op sociale media, telefoongegevens en camerabeelden maakten duidelijk dat de fitnesstrainer en de studente effectief eerst samen in de bar waren geweest en daarna bij de man thuis. Er werden ook sporen van het graven van een put gevonden in zijn tuin en de handtas van Vandagriff lag in een vuilnisbak vlakbij zijn appartement.

De jury had minder dan 3 uur nodig om hem schuldig te bevinden aan moord en knoeien met bewijsmateriaal. Over de strafmaat deed ze amper een uur.