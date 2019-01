Man die beweerde dat hij ‘horrorvakantie’ had beleefd, ontmaskerd door foto‘s op Facebook. Nu moet hij monsterboete betalen aan TUI Karen Van Eyken

09 januari 2019

11u22

Bron: Bild, Focus, Mirror 2 Justin Miller (40) had naar eigen zeggen een horrorvakantie achter de rug op de Kaapverdische eilanden. De Brit eiste een compensatie van touroperator TUI. Maar de foto’s op Facebook toonden een ander verhaal. In plaats van geld te ontvangen, moet hij nu zelf een schadevergoeding van maar liefst 22.000 euro betalen aan de reisorganisator.

De man verbleef tijdens zijn vakantie in het vijfsterrenhotel ‘Riu Touareg’ op Boa Vista. Maar door zware maagproblemen en koorts - te wijten aan de slechte hygiëne en het vreselijke eten in het hotel - was zijn reis uitgedraaid op een fiasco. De toerist vond dat hij recht had op een schadevergoeding van TUI.

Alleen dom dat de man zijn ‘verschrikkelijke’ vakantie had gedocumenteerd op Facebook want die beelden brachten een heel ander verhaal. Zo toonden de foto’s een opgewekte vakantieganger die volop van de lokale maaltijden en biertjes aan het genieten was.

Bovendien liet de man op sociale media geen gelegenheid voorbijgaan om het eten in het hotel te bewieroken. “De beste Chinese maaltijd die ik al ooit heb gegeten”, klonk het onder meer. Ook zijn veelvuldige uitstappen naar het strand kwamen uitgebreid op Facebook aan bod. Miller zag er kortom allesbehalve ziek uit.

Voldoende redenen dus voor TUI om het geweer van schouder te veranderen en de man zelf voor de rechtbank te dagen. Daar kreeg de touroperator gelijk van de rechter. Hierdoor moet Miller nu 22.000 euro aan TUI betalen, of een veelvoud van wat zijn reis hem heeft gekost.

