Man die baby in bos dumpte, vond het kind “gewoon te zwaar” Arne Adriaenssens

11 juli 2018

10u38

Bron: NBC 0 Francis Carlton Crowley, de man uit Montana die afgelopen weekend een baby in het bos achterliet, gaf aan de onderzoeksrechter een reden voor zijn gedrag. Hij verklaarde dat hij geen keuze had aangezien het kind “gewoon te zwaar” was.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag werd een baby van 5 maanden teruggevonden in de bossen van Missoula, Montana. Het kind werd er minstens 7 uur eerder gedumpt door Francis Carlton Crowley (32). Als bij wonder stelde de baby het goed. Hoewel zijn rompertje nat was en het amper 8 graden warm was, kwam de kleine jongen er met enkele minieme verwondingen vanaf.

Crowley werd meteen opgepakt voor het in gevaar brengen van een kind. De politie verwacht dat er nog meer aanklachten zullen volgen. Wat zijn connectie met het kind was en waarom hij het kind achterliet, was nog een groot raadsel. Ook wat hij verder met het kind had gedaan, bleef onduidelijk.

Schreeuwend op de vloer

Op dinsdag werd Crowley via een videoconferentie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Wanneer deze de beschuldigingen begon voor te lezen, zou de man in tranen zijn uitgebarsten. Hij viel op de vloer en schreeuwde tot twee maal toe dat hij van de jongen houdt en dat ze hem niet van hem mogen afnemen.

Op de vraag waarom hij het kind achterliet, antwoorde de man dat hij in een auto-ongeluk betrokken was en dat hij het kind nadien niet meer kon meezeulen omdat het “gewoon te zwaar” was. Verder legde hij geen verklaring af of beantwoordde hij geen vragen.

Ook de identiteit van het kind is nog niet gekend. Zijn ouders hebben zich tot op heden nog niet bij de politie aangemeld. De overheid neemt voorlopig de voogdij van de baby op zich.