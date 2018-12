Man die agenten verwondde aan Buckingham Palace vrijgesproken van terrorisme

kv

19 december 2018

23u05

Bron: Belga

0

De man die in augustus 2017 agenten met een zwaard verwondde in de buurt van Buckingham Palace in Londen, is vandaag door een rechtbank in de Britse hoofdstad vrijgesproken van het "voorbereiden van terroristische daden". De beslissing van de jury na twaalf uur delibereren was unaniem.