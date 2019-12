Man die agenten bedreigde met steekwapen "geneutraliseerd" bij Parijs ADN

13 december 2019

11u31

Bron: Belga 12 De politie heeft deze ochtend een man "geneutraliseerd" die met een steekwapen agenten bedreigde in de zakenwijk La Défense bij Parijs. Dat meldt de politieprefectuur van de hoofdstad op Twitter. De man is overleden aan zijn verwondingen, bevestigen meerdere bronnen aan het Franse persagentschap AFP. De man, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, werd geraakt in de borst en een van zijn dijen.

BFMTV bericht dat de man drie politieagenten had bedreigd. Nadat de man meerdere aanmaningen had genegeerd om zijn wapen te laten vallen, openden ze het vuur, aldus de zender. Volgens AFP, dat een anonieme bron bij de politie citeert, zouden de agenten hun vuurwapens minstens vijf keer hebben gebruikt. Geen van de agenten raakte gewond.



La Défense is een zakenwijk ten noordwesten van Parijs, waar veel banken en bedrijven gevestigd zijn. Er is een groot treinstation dat een belangrijk knooppunt is. Op dit moment staat in La Défense ook een grote kerstmarkt opgesteld. De politie heeft opgeroepen het gebied te vermijden.

#LaDefense : intervention en cours des effectifs de Police.

Une homme menaçant des policiers avec une arme blanche a été neutralisé par les fonctionnaires de Police intervenants.

Evitez le secteur. Préfecture de Police(@ prefpolice) link