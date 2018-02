Man die Abaaoud onderdak bood vrijgesproken voor verbergen van terroristen ep

14 februari 2018

16u55

Bron: Belga 13 De correctionele rechtbank van Parijs heeft vandaag Jawad Bendaoud vrijgesproken van het verbergen van terroristen die bij de aanslagen van Parijs op 13 november 2015 waren betrokken. Twee andere verdachten worden wel tot een gevangenisstraf veroordeeld. Het is de eerste uitspraak in een proces rond de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Jawad Bendaoud moest zich samen met Mohamed Soumah en Youssef Aït Boulahcen voor de correctionele rechtbank van Parijs verantwoorden omdat zij ervan verdacht werden onderdak te verschaffen aan terroristen.

Het Openbaar Ministerie had vier jaar gevorderd voor Bendaoud. Hoewel Bendaoud de eigenaar was van het appartement, werd hij als enige vrijgesproken. "Het is niet bewezen dat Jawad Bendaoud terroristen onderdak heeft verschaft om hen aan het onderzoek te onttrekken", zei rechtbankvoorzitster Isabelle Prévost-Desprez. Zij oordeelde dat de man "gestaag in zijn verklaringen" was gebleven. Tijdens het proces heeft hij altijd volgehouden dat hij niet op de hoogte was van de terroristische activiteiten van de drie.

Straf voor andere feiten

Na de uitspraak stak Bendaoud de armen in de lucht, klopte hij op de schouders van de gendarmes en omarmde hij zijn advocaat. Bendaoud kan door de uitspraak binnen enkele weken vrijkomen. Hij moet momenteel nog een celstraf uitzitten voor andere feiten.

Tussenpersoon

Een in de ogen van aanklagers minder belangrijke medeverdachte, Mohamed Soumah, kreeg vijf jaar cel. Volgens de rechters leidde hij de voortvluchtigen naar Bendaoud en wist hij wel degelijk met wie hij te doen had. Mohamed Soumah, die optrad als tussenpersoon, kreeg dan weer vijf jaar cel. Soumah had Hasna Aït Boulahcen in contact gebracht met Bendaoud. "U kon niet negeren dat ze terroristen waren, die betrokken waren bij de aanslagen van 13 november", zo luidde het. Zijn onmiddellijke aanhouding werd echter niet gevraagd.

Constante leugens

Een tweede medeverdachte, Youssef Aït Boulahcen, kreeg vier jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk omdat hij erover heeft gezwegen dat de terroristen onderdak zochten, meldden Franse media. Hij is de neef van Abdelhamid Abaaoud en de broer van Hasna Aït Boulahcen. Volgens de rechter was er sprak van "een totale interactie" tussen hem en zijn zus. Nog volgens de rechtbankvoorzitster was hij ook op de hoogte van de terroristische activiteiten van zijn neef Abaaoud. "Zijn constante leugens" tijdens het proces en zijn "zekere radicalisering" rechtvaardigen een celstraf, zo klonk het.

Verdoken terroristen

Vlak na de terreuraanslagen van 13 november 2015 in Parijs, zouden de drie mannen die vandaag voor de rechter moesten verschijnen namelijk drie van de vermoedelijke terroristen hebben verborgen in de Parijse voorstad St. Denis. Het ging om Abdelhamid Abaaoud, de vermoedelijke coördinator van de aanslagen, zijn nicht Hasna Aït Boulahcen en medeplichtige Chakib Akrouh. De drie kwamen enkel dagen later om het leven tijdens een belegering door de politie.