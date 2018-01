Man die aanslag wilde plegen in Frankrijk loopt tegen de lamp op sociale media SPS

20 januari 2018

21u42

Bron: Belga 2 Een 33-jarige man die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen voorbereiden en in een video trouw heeft gezworen aan Islamitische Staat (IS), is in Parijs in verdenking gesteld van terrorisme. Hij is dinsdag opgepakt in Nîmes, in het zuidwesten van Frankrijk.

De man zou in het bezit zijn geweest van producten waarmee explosieven kunnen worden gemaakt, maar het is niet duidelijk of hij al een doelwit voor ogen had. Bij het gerecht was de man onbekend, hij liep tegen de lamp bij een screening van de dienst Binnenlandse Veiligheid (DGSI) van sociale media. Hij was online op zoek naar een wapen en verkondigde islamistische propaganda, zegt een bron dichtbij het onderzoek.

Tijdens een huiszoeking werd materiaal gevonden om bommen te vervaardigen en ook video's waarin onder meer te zien was hoe de man trouw zwoer aan IS-topfiguur Abu Bakr al-Baghdadi.

Het zou om de eerste verijdelde aanslag in Frankrijk gaan van 2018. In heel 2017 zouden in het land twintig aanslagen vermeden zijn.