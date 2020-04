Man die aanslag pleegde in Hanau had gevechtstrainingen gevolgd in Slovakije Belga

03 april 2020

17u22 0 De man die in februari een terreuraanslag pleegde in de Duitse stad Hanau en daarbij negen mensen met buitenlandse roots doodschoot, nam zeker twee keer deel aan gevechtstrainingen van een private beveiligingsfirma in Slovakije. De trainingen vonden plaats in juli en september. Dat heeft het Duitse weekblad Der Spiegel vrijdag bekendgemaakt.

Het waren ex-militairen en ex-leden van special forces, die de opleidingen gaven. De informatie werd bevestigd door het Duitse persagentschap DPA.

Tobias R. schoot op 19 februari mensen van buitenlandse herkomst neer. Even later werden de 43-jarige man en zijn moeder dood in hun woning aangetroffen.

Voor hij de misdaad pleegde, had hij bizarre complottheorieën en racistische ideeën op het internet gepubliceerd. Volgens experts was de man psychisch gestoord. Tobias R. zou aan waanvoorstellingen hebben geleden en aan paranoïde schizofrenie.