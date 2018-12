Man die aanslag op Geert Wilders wilde plegen, had “gruwelijke beelden” op zijn telefoon Cyril Rosman

05 december 2018

14u41

Bron: AD.nl 1 De Pakistaan Junaid I., die ervan wordt verdachte een aanslag te hebben willen plegen op Geert Wilders, had op zijn telefoon ‘gruwelijke, bewerkte beelden’ van de Nederlandse politicus staan. Dat meldt het Nederlandse gerecht in een rechtszitting vandaag tegen de man. Ook is de Nederlandse politie nog op zoek naar een persoon die samen met de Pakistaan reisde.

De 26-jarige Junaid I. moest vandaag voor de eerste keer voorkomen in een tussentijdse zitting van de rechtbank. De zitting ging door in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, ‘De Bunker’. Het Nederlandse gerecht legt de man vooralsnog ten laste dat hij een ‘terroristische daad’ wilde plegen. “Hij wilde een aanslag plegen op de Tweede Kamer of Geert Wilders’’, aldus officier van justitie Simon Minks.

Ik zal die hond, die belediger, naar de hel sturen Junaid I.

Onthoofd

Junaid, die een gehaakt Pakistaans mutsje droeg en inmiddels een flinke baard heeft, zei niets in de rechtbank. Hij verzette zich niet tegen het voorzetten van hechtenis. “Maar dat zegt niet dat hij alles bekent’’, aldus zijn advocate. De Pakistaan heeft tegenover de politie verklaard dat hij alleen naar Nederland kwam om te demonstreren tegen Wilders.



Justitie ziet dat heel anders. Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat de Pakistaan gruwelijke, bewerkte beelden van Geert Wilders op zijn telefoon had staan. “Onder andere van een onthoofd lichaam, met de tekst: we will slaughter you, infidel.’’

Speciaal naar Nederland

Ook zou de man speciaal naar Nederland zijn gekomen om Wilders iets aan te doen. Junaid reisde geregeld door Europa. Op zaterdag 25 augustus reist hij met de bus van Parijs naar Amsterdam. Twee dagen later neemt hij in een döner-zaak op het centraal station van Den Haag met zijn smartphone een filmpje op. “Op dit moment mijn enige doelwit is de belediger van Mohammed, met Gods wil zal ik die hond, die belediger, naar de hel sturen. Net zo lang ik leef, ik zal deze missie niet annuleren’’, zegt hij onder meer in een video die zo’n twaalf minuten duurt. Hij plaatst de video openbaar op Facebook.

Wilders is op dat moment in Pakistan in het nieuws omdat hij in het Nederlandse parlement een cartoonwedstrijd wil organiseren, met de profeet Mohammed als onderwerp. Er wordt in Pakistan fel tegen geprotesteerd door een extremistische religieuze partij. Die willen in een mars naar de Nederlandse ambassade lopen.

Tip

Een dag nadat Junaid I. het filmpje online zet, wordt hij opgepakt. De politie is via de website politie.nl getipt over de video op Facebook. De tip die binnenkwam was in het Engels. De politie weet de identiteit van Junaid te achterhalen en kan hem aan de hand van zijn gsm traceren. Hij wordt opgepakt op Den Haag Centraal, waar hij dan weer is.

Wilders wordt intussen door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, op de hoogte gesteld van de arrestatie. De Nederlandse politicus doet aangifte van bedreiging. Twee dagen na de aanhouding besluit Wilders de cartoonwedstrijd om veiligheidsredenen af te blazen. Daarop stopten ook de protesten in Pakistan.

Tweede man

Het Nederlandse gerecht is nu nog op zoek naar een tweede man. Uit reisgegevens en camerabeelden blijkt dat die samen met Junaid op 27 augustus vanuit Den Haag Centraal naar Amsterdam Sloterdijk is gereisd. “We zouden heel graag weten wie dit is.’’

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Pakistaan in chats contact zoekt met de leider van de Pakistaanse extremistische partij die op dat moment de protesten tegen Wilders leidde.

‘ Voice of Muslim’

Uit zijn accounts op sociale media zou blijken dat Junaid eind 2017 aan een opleiding was begonnen aan de Islamic University in Islamabad, de hoofdstad van Pakistan. Ook was hij beheerder van een Facebookpagina met de naam ‘Voice of Muslim’. Hij lijkt een (bij)baantje te hebben gehad als pizzabakker.

De rechtszaak tegen Junaid I. gaat op 18 februari weer verder.