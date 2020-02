Man die aanslag in Hanau overleefde doet ijzingwekkend verhaal: “Ik viel bovenop een andere man die geraakt was. Hij had een gat in zijn nek” KVDS

20 februari 2020

17u32 4 Er is een getuigenis opgedoken van een man die één van de twee schietpartijen overleefde in het Duitse Hanau bij Frankfurt. Bij de aanslagen kwamen negen mensen om het leven. Het slachtoffer deed zijn ijzingwekkende verhaal op de Turkse commerciële tv-zender A Haber.

Iskender M. was aanwezig in de tweede shishabar waar de dader – die vermoedelijk extreemrechtse motieven had – woensdagavond binnenviel. Daar doodde hij vijf mensen.

Ziekbed

In het interview vanop zijn ziekbed vertelt de gewonde man in tranen hoe hij eerst vijf à zes schoten hoorde buiten aan de Arena Bar in de wijk Kesselstadt. Daarna stormde de schutter naar binnen. “Ik was op dat moment aan het eten, ik had net besteld”, klinkt het. “We waren met een man of twaalf. Amper vier hebben het overleefd. Ik was één van hen.”

De dader schoot de eerste persoon die hij zag meteen in het hoofd, volgens Iskender M. “Nadien opende hij het vuur op ons allemaal”, gaat hij verder. “Ik dook weg achter een muur toen hij in mijn richting schoot. Ik raakte gewond aan mijn schouder.”

De man zei dat hij zijn tong niet meer voelde en niet meer kon ademen Getuige Iskender M.

Er brak blinde paniek uit in de bar en de man dook in elkaar op de grond. Daarbij kwam hij op iemand anders terecht, die ook geraakt was. “Hij had een gat in zijn nek”, klinkt het. “De man zei dat hij zijn tong niet meer voelde en niet meer kon ademen.”

Daarop begonnen ze samen te bidden. “Hij zei ook tegen anderen dat ze dat moesten doen”, gaat Iskender M. verder. “Maar niemand zei iets. Alleen wij beiden.”

Lichaam

Na de schietpartij verdween de dader. Rond 5 uur ’s morgens werd het lichaam van de vermoedelijke schutter gevonden door de politie. Het zou gaan om de 43-jarige Duitser Tobias Rathjen. Naast hem lag het lichaam van zijn 72-jarige moeder. Rathjen zou volgens Duitse media een manifest achtergelaten hebben waarin hij racistische uitspraken deed en de aanslagen opeiste.

