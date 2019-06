Man die 68-jarige werknemer aanneemt bedolven onder lofbetuigingen: “Voorbeeld voor de maatschappij” KVDS

04 juni 2019

14u02

Bron: Eigen Berichtgeving 2 Een Nederlandse man die op Twitter deelde dat hij een 68-jarige werknemer had aangenomen, wordt overstelpt met positieve reacties. De werknemer was al drie keer eerder afgewezen door zijn leeftijd, maar Bram besloot hem toch een kans te geven. Al snel stroomden de fijne reacties binnen en mensen begonnen spontaan verhalen te delen over de positieve impact die oudere werknemers kunnen hebben. En hoe die zelf openbloeien als ze weer aan de slag kunnen.

“Lieve mensen, ik voel me goed en trots”, twitterde de Nederlander – die liever anoniem blijft – gisterochtend enthousiast. “Ik heb zojuist een 68-jarige man aangenomen op kantoor. Ivm zijn leeftijd was hij al 3x eerder afgewezen terwijl het een hele fijne, warme, lieve en gemotiveerde man is. Ik heb vertrouwen! Durf andere ook eens een kans te geven.”

Ervaring

Bram benadrukt daarbij dat hij de man aanwierf om zijn kwaliteiten. “Hij had 20 jaar ervaring in de technische klantenservice”, zegt hij, “maar ik heb hem vooral aangenomen om zijn motivatie.”





De reacties bleven niet uit. Een dag later werd zijn post al ruim 6.000 keer geliket en 500 keer gedeeld. Een kleine 300 mensen reageerden al. Zij overlaadden Bram met complimenten en noemden hem een “topbaas”. “Hartverwarmend. Zo veel waardevolle mensen zijn werkloos en zitten gedwongen thuis, terwijl ze dolgraag willen werken”, klinkt het. “Bravo, fijn dat je de kennis en ervaring waardeert” en “Een voorbeeld voor de maatschappij”. (lees hieronder verder)

Anderen delen eigen ervaringen. “Mijn mam van 70+ werkt ook nog altijd. Ze is minder afwezig dan de meeste van haar jongere collega’s”, vertelt iemand. Dat wordt door iemand anders onderschreven: “Ik heb ongeveer 30 collega’s van 65+ en ze werken allemaal op de afdeling met structureel het laagste verzuim binnen ons bedrijf”, klinkt het instemmend.

“Wat goed, man. Mijn pa kreeg op de dag dat hij 65 werd een nieuwe baan. Hij geloofde er zelf niet meer in, maar hij is zo blij met de nieuwe kans. Hij praat honderduit over zijn nieuwe werk”, deelt een andere Twitteraar. Waarop iemand vertelt hoe haar vriend van 56 sinds twee weken ook weer aan het werk is en dat het hem goed doet: “Hij bloeit weer helemaal op. Niet in zijn branche, maar hij gaat weer leren en heeft er zin in. Nu de rest nog.”

Onder de indruk

Bram is onder de indruk. “Ik had nooit gedacht dat ik zo veel reactie zou krijgen”, vertelt hij aan onze redactie. “Dat was eerlijk gezegd ook niet de bedoeling. Ik voelde me gewoon goed en wilde dat graag delen. Ik hoop vooral dat mijn tweet andere mensen motiveert om ook eens om te kijken naar oudere mensen en hen een kans te geven.”

Ter info: in Nederland ligt de pensioenleeftijd sinds 2018 op 68 jaar, bij ons is dat 65 jaar.