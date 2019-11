Man die 310 jaar oude viool vergat op trein heeft zijn instrument weer terug IB

03 november 2019

04u30

Bron: BBC, The Guardian 2 De Britse violist die vorige week het nieuws haalde nadat hij een kostbare antieke viool ter waarde van 250.000 pond (zo’n 289.000 euro) op de trein vergat, kan weer opgelucht ademhalen: het instrument is terecht.

Stephen Morris pakte vorige week wél zijn fiets mee toen hij in het Londense station Penge East van de trein afstapte, maar liet per ongeluk zijn 310 jaar oude viool liggen. Daarop deed hij een oproep om zijn instrument terug te vinden. “Het is hartverscheurend om hem te verliezen, en los van zijn waarde, verdien ik er mijn kost mee”, verklaarde Morris. De Britse spoorwegmaatschappij liet al snel na de verdwijning weten “hemel en aarde te bewegen” om het instrument terug te vinden en gaf enkele dagen na het incident bewakingsbeelden vrij waarop te zien is hoe een andere man later het instrument meeneemt.

Musician Stephen Morris reunited with £250,000 Tecchler violin https://t.co/VJ0CW88WBy BBC News (UK)(@ BBCNews) link

Overdracht

Via sociale media nam een man vervolgens onder een pseudoniem contact op met Morris om te zeggen dat hij de persoon kende die zijn viool meegenomen had – al gaat de politie ervan uit dat de man achter de berichten, die zich ‘Gene’ noemde, zélf de viool meegenomen had. “Hij bood zijn excuses aan, zei dat hij de viool persoonlijk aan me terug wilde geven”, zegt Morris, die ermee instemde de man te ontmoeten voor de ‘hand-over’.

Die vond vrijdagavond plaats op een parkeerterrein in de buurt van station Beckenham in zuid-Londen. Morris werd daarbij onopvallend begeleid door enkele agenten in burger die zich paraat hielden voor het geval ze alsnog zouden moeten ingrijpen. Dat bleek echter niet nodig te zijn. “Het had niet beter kunnen eindigen”, zegt een overgelukkige Morris aan de BBC. “De viool is intact en zelfs niet ontstemd.”

“Herenuitwisseling”

De Britse transportpolitie, die de operatie begeleidde, neemt geen verdere stappen tegen de man die de viool aanvankelijk meenam aangezien hij zelf het initiatief nam om het instrument terug te brengen. “Dit was een ‘herenuitwisseling’ met het slachtoffer.”

De even verloren gewaande viool werd in 1709 vervaardigd door de Duitse luthier David Tecchler. Stephen Morris werkte als beroepsmuzikant mee aan onder andere de soundtracks van Lord of the Rings en James Bond-films. Zijn vioolspel is ook te horen op platen van David Bowie en Stevie Wonder.