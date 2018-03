Man die 31 jaar lang onterecht in gevangenis zat, krijgt 1 miljoen dollar ADN

22 maart 2018

18u27

Bron: BBC 0 31 jaar. Zo lang zat Lawrence McKinney (61) onterecht in de gevangenis. De Amerikaanse staat Tennessee geeft hem nu 1 miljoen dollar schadevergoeding.

In 1978 belandde Lawrence McKinney in de cel voor verkrachting en diefstal. In 2009 kwam hij vrij na DNA-bewijs, maar door een frustrerende gerechtelijke strijd werd zijn naam pas vorig jaar echt gezuiverd. Gisteren stemde de Tennessee Board of Claims unaniem voor een compensatie van 1 miljoen dollar, het maximum dat Tennessee hem kan geven én het hoogste bedrag dat de staat ooit verleende. “Er zat dan ook niemand eerder zo lang onterecht in de gevangenis”, reageert advocaat David Raybin. “Zijn vrijheid en zijn leven zijn hem afgenomen. In mijn ogen verdient hij veel meer voor wat hij heeft meegemaakt.”

In oktober 1977 werd McKinney in de boeien geslagen in Memphis, omdat een vrouw beweerde dat hij een van de mannen was die haar in haar appartement hadden verkracht. Hij schreeuwde zelf zijn onschuld uit, maar werd in juni 1978 toch veroordeeld tot 115 jaar gevangenisstraf. Hij was toen amper 22 jaar oud. Dertig jaar later - in de zomer van 2008 - identificeerde een DNA-test op het bed van het slachtoffer drie mensen. Geen van hen was McKinney. Een jaar later werd hij vrijgelaten, met een compensatie van amper 75 dollar. In totaal spendeerde hij naar eigen zeggen 31 jaar, 9 maanden, 18 dagen en 12 uur achter de tralies. "Ze hebben mijn leven verwoest", vertelde hij. "Ik kreeg geen kans op een familie, op kinderen, op niets."

Na zijn vrijlating zette hij alles op alles om formeel zijn naam gezuiverd te zien en officieel als onschuldig te worden erkend. Het was dan ook een grote klap toen de reclassering in 2016 tegen hem stemde, "omdat hij voldeed aan de beschrijving die het slachtoffer indertijd aan de politie had gegeven". De gouverneur van Tennessee, Bil Haslam, besloot persoonlijk in te gaan tegen het verdict en zuiverde in december 2017 eenzijdig McKinney’s naam. “Het mooiste kerstgeschenk dat ik ooit heb gekregen”, verklaarde de zestiger toen.

Omdat zijn naam officieel gezuiverd is, kon hij een compensatie aanvragen voor zijn onterechte opsluiting. Die krijgt hij nu. “We willen de raad en de gouverneur bedanken om deze man te steunen en gerechtigheid te laten geschieden”, stelt meester Raybin.

