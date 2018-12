Man die 17 jaar lang onschuldig in de cel zat voor het misdrijf van zijn dubbelganger, krijgt bijna 1 miljoen euro ADN

20 december 2018

11u10

Bron: ABC News, Kansas City Star 3 Richard Jones (42) zat 17 jaar lang achter tralies voor een overval. Alleen had niet hij, maar wel een man die sterk op hem lijkt, die gepleegd. Nu heeft hij met de staat Kansas een schikking getroffen van 1,1 miljoen dollar (960.000 euro).

Richard Jones werd in 1999 veroordeeld voor een overval op een vrouw aan een parking van WalMart in Roeland Park, Kansas. Er was geen enkel fysiek bewijs dat hem aan het misdrijf kon linken: geen DNA, geen vingerafdrukken, niets. Én hij had een alibi. Hij was bij zijn vriendin in Kansas City op dat moment. Toch ging hij de cel in, want twee getuigen hadden een glimp van de dader opgevangen. Ze wezen Jones aan als de schuldige.

Jaren in de gevangenis gingen voorbij. Tot plots toevallig het ondenkbare aan het licht kwam. “Jij lijkt sterk op Rick Amos”, vertelde een medegedetineerde hem. Uiteindelijk slaagde Richard met hulp erin een foto van zijn ‘dubbelganger’ op te sporen en vervolgens voor zijn vrijheid te vechten. Vorig jaar werd hij eindelijk vrijgelaten.



Noch het slachtoffer, noch de getuigen konden in de rechtbank zeggen wie van de twee nu net de overval had gepleegd. De gelijkenis tussen de mannen was dan ook treffend. Ze zijn ongeveer even oud, hebben eenzelfde huidskleur, dezelfde lichaamsbeharing. Dezelfde ‘look’.

“Ik heb elke dag gebeden dat deze dag mocht komen”, vertelde Richard na zijn vrijlating. “Het is een overweldigend gevoel dat ik weer vrij ben.”

Nu krijgt hij dus van de staat Kansas een schadevergoeding. Zijn strafblad is ook schoongeveegd. “De dubbelgangerzaak is één van de meest bizarre scenario’s die ik al heb gezien in mijn carrière van 27 jaar”, stelt openbaar aanklager Steve Howe. De advocaten van Jones noemen de schikking “noodzakelijk”. “Zodat hij dit pijnlijk hoofdstuk in zijn leven kan afsluiten.” De financiële compensatie, zo klinkt het, “is relatief laag, gezien de onmetelijke ellende van 17 jaar ten onrechte opgesloten te zitten.”