Man daagt supermarkt voor rechter nadat collega scheet in zijn gezicht laat

18 oktober 2018

22u10

Bron: Evening Standard 0 Een medewerker van de Britse supermarktketen Tesco daagt zijn werkgever voor de rechter omdat het gepest van zijn collega’s uit de hand loopt. Zo zou iemand een scheet in zijn gezicht gelaten hebben. De man eist 20.000 Britse pond (ongeveer 23.000 euro) schadevergoeding.

Atif Masood, een 42-jarige werknemer die al sinds 2006 aan de slag is in een Tesco-supermarkt in het zuiden van Londen, heeft genoeg van de pesterijen en de discriminatie op de werkvloer. De scheet in zijn gezicht is dan ook niet minder dat, zegt hij: pesten. Bovendien gebeurde ze in het bijzijn van een ander personeelslid, dat samen met de collega die de daad beging, in lachen uitbarstte ten koste van Masood.

Tesco ontkent de beschuldigingen, ondanks het feit dat een intern onderzoek uitwees dat er voldoende bewakingsbeelden zijn die bewijzen dat het “scheetincident” inderdaad plaatsvond. Dat onderzoek werd ingesteld nadat Masood in februari een interne klacht had ingediend. Volgens Tesco werd er echter geen bewijs gevonden van discriminatie en gingen het gewoon om “een grap”.

Uit de gerechtsdocumenten blijkt dat er volgens Masood “te veel racisme” in de supermarkt is. Hij wordt naar eigen zeggen gediscrimineerd omdat hij een Pakistaan is. Daarnaast zou hij ook “denigrerende” Whatsappberichtjes ontvangen hebben en kreeg hij opmerkingen te horen als “moslims zijn terroristen” en werd hij in het bijzijn van klanten “een leugenaar” genoemd. De supermarktketen heeft zijn klacht volgens de man onvoldoende onderzocht en heeft zich ook nog niet bij hem verontschuldigd.