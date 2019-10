Man bungelt al uren ondersteboven aan 90 meter hoge schoorsteen in Engeland Redactie

28 oktober 2019

13u54

Bron: AD.nl, Belga 4 In de Britse plaats Carlisle is een grote reddingsactie bezig. Inzet is een man die al sinds vannacht aan een ongeveer 90 meter hoge schoorsteen van een vroegere fabriek bungelt. De ongelukkige hangt ondersteboven aan het uit 1836 stammende bouwsel. De hulpdiensten zetten alles op alles, maar de man reageert al even niet meer, zo melden Britse media.

Vermoed wordt dat de waaghals vannacht in de Dixons Chimney is geklommen. Media in het Verenigd Koninkrijk melden dat omwonenden de man hoorden schreeuwen en daarop de politie waarschuwden. De hulpdiensten spoedden zich omstreeks half drie naar de plek des onheils.

Ondersteboven

Op videobeelden is te zien hoe de man, ogenschijnlijk aan zijn kleding, aan de top van het stenen gevaarte hangt. Zijn benen steken in de lucht. De hulpdiensten proberen al vele uren om hem op een veilige manier weer op de begane grond te brengen. Een reddingspoging met behulp van een helikopter is helaas mislukt, meldt Sky News. Er cirkelt wel nog altijd een helikopter naast het bouwwerk. Er staat ook een kraan opgesteld om te helpen bij de redding. De wegen in de omgeving zijn afgesloten.

“Vanwege zijn precaire positie is het nog niet mogelijk geweest om de man te redden”, zegt Matt Kennerley van de politie van het graafschap Cumbria, aan de Britse omroep BBC. “We proberen nu om de man langs onder te bereiken.”

Zeer complex

Een woordvoerder van de brandweer uit de regio Cumbria zegt dat de redding een ‘zeer complex en lastig proces’ is vanwege het risico dat de man loopt. Ook is het lastig de man te bereiken zonder hem en de reddingswerkers in gevaar te brengen. Er worden nu ook drones gebruikt om een goed overzicht van de situatie te krijgen.

Een team van vrijwilligers, gespecialiseerd in reddingen op grote hoogte, assisteert bij de operatie. “Ik kan u verzekeren dat de hulpdiensten alles op alles zetten om dit probleem voor iedereen veilig op te lossen’’, aldus de brandweer. “De bescherming van leven is onze eerste prioriteit.’’

Al even geen reactie meer

Aanvankelijk reageerde de man nog op de vragen van de reddingswerkers, maar dat is al sinds “enkele uren” niet meer het geval, zo wordt nog meegedeeld. Het is niet duidelijk hoe hij in zijn benarde positie is terechtgekomen.

