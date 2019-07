Man betrapt met raketwerper in bagage op luchthaven: “souvenir uit Koeweit” KVDS

29 juli 2019

23u46

Bron: SkyNews 0 Buitenland De Amerikaanse beveiligingsdiensten keken vreemd op toen ze op de luchthaven van Baltimore een man betrapten met een raketwerper in zijn bagage. En ze keken mogelijk nog vreemder toen ze zijn uitleg hoorden: hij had het wapen meegebracht uit Koeweit “als souvenir”.

Het was de Transportation Security Administration (TSA) – die toezicht houdt op de veiligheid van reizigers in de Verenigde Staten – die het ongewone nieuws bekendmaakte.

Wapen

De betrokken man uit Jacksonville, Texas was tegengehouden op de Baltimore/Washington Thurgood Marschall Airport. De TSA haalde er na de ontdekking van het militaire wapen de luchthavenpolitie bij, die de man meenam voor ondervraging.





De man vertelde dat hij in het leger was en thuiskwam van een missie in Koeweit. De raketwerper was “een souvenir” dat hij mee had gebracht.





Het wapen werd in beslag genomen, maar de man mocht zijn reis naar huis later wel verderzetten.