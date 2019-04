Man betaalt twee tieners om zijn vrouw dood te schieten, maar zij vermoorden per ongeluk haar zus ADN

10 april 2019

17u50

Bron: ABC News 3 Een Amerikaan is maandag gearresteerd voor een verknoeid moordplot op zijn toenmalige vrouw. De jonge moordenaars die hij had ingehuurd, maakten een serieuze fout. Ze schoten per ongeluk niet zijn echtgenote, maar wel haar zus dood. Ook zij werden maandag opgepakt.

Alisha Canales-McGuire (24) werd in september 2017 doodgeschoten in het huis van haar zus in Everett (Snohomish County) in Washington, terwijl ze aan het babysitten was op haar twee nichtjes en neefje. Haar lichaam werd gevonden aan de voordeur. Nu blijkt haar dood een vergissing.

Klus geklaard

Haar schoonbroer Kevin Lewis (31) had twee tieners duizenden dollars betaald om zijn vrouw Amanda dood te schieten, meldt de politie. Maar die was op dat moment niet in de stad. Dat wisten de twee jonge huurmoordenaars duidelijk niet. Ze schoten de zus dood vrijwel meteen nadat zij de deur had geopend en vertrokken nietsvermoedend. Klus geklaard, dachten ze.



Lang bleef de moord op de jonge vrouw een mysterie. Tot er vorige zomer een belangrijke doorbaak kwam in het dossier. De politie kreeg toen een telefoontje van een vrouw die beweerde dat een 16-jarig meisje op een feest had verteld dat ze iemand in Snohomish County had vermoord. Ze was ingehuurd geweest om iemand te doden en was daar stevig over aan het opscheppen.

AWFUL: A year and a half after Alisha Canales-McGuire was shot and killed in the doorway of her sister’s home, police say that sister’s ex-husband hired two people to kill *her* but Alisha is the one who answered the door. Details on @KIRO7Seattle at 5:15 pic.twitter.com/YQilEw6QKy Joanna Small(@ JoannaKIRO7) link

“Je raadt nooit wat ik heb gedaan”

De onderzoekers gingen verder met dat spoor en vonden uiteindelijk belangrijke info op het internet. Een jongen uit Tacoma, toen 18 en nu 20 jaar oud, had luttele uren na de moord foto’s op sociale media geplaatst van een hoop geldbiljetten. “Je raadt nooit wat ik heb gedaan voor dit geld”, schreef hij erbij.

Uit gsm-gegevens blijkt dat hij samen met het meisje, een nu 17-jarige tiener uit Spokane, samen uit Spokane naar Everett was gereden vlak voor de moord.

Neef

Bovendien bleek de jongeman ene Jerradon Phelps, neef van Kevin Lewis - de schoonbroer van het slachtoffer. Die was aldus de opdrachtgever voor de moord. Bedoeling was dat de twee zijn vrouw Amanda Canales zouden doodschieten, maar dat ging mis door een geval van persoonsverwarring.

Lewis zit sinds vorig jaar in de gevangenis voor partnergeweld op zijn ex-vrouw. Hij is maandag bijkomend in beschuldiging gesteld voor huurmoord. Ook zijn neef en het meisje zijn eergisteren in de boeien geslagen en worden vervolgd voor moord. De twintiger zit op een borg van 5 miljoen in de gevangenis, het meisje werd in een jeugdgevangenis opgesloten.

Opgelucht

“Het is een hele opluchting dat de wereld nu weet wat mijn familie en ik al de hele tijd wisten”, verklaarde Amanda gisteren aan KOMO in een reactie op de arrestaties. “Ik was bijna 10 jaar lang samen met Kevin en gaf aan niemand toe hoe slecht mijn huwelijk ging. Maar niemand kende de echte Kevin. Zelfs ik wist niet dat hij zo ver zou gaan. Tot dit gebeurde.”