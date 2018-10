Man bestelt twee glazen water en geeft prompt 10.000 dollar drinkgeld aan serveerster KVE

23 oktober 2018

Bron: The Huffington Post, Witn.com 0 In een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse staat Noord-Carolina kon Alaina Custer haar geluk niet op. Een klant die enkel twee watertjes had besteld, gaf een fooi van maar liefst 10.000 dollar, goed voor ruim 8.700 euro.

Bij ‘Sup Dogs’ in Greenville komen voornamelijk studenten langs. Het drinkgeld is dan meestal ook eerder bescheiden. Maar ook hier gebeurt er soms iets ongewoons.

Afgelopen zaterdag bestelde een man twee glazen water en liet een fooi van 10.000 dollar achter voor de serveerster. Op een briefje, dat eveneens op tafel was achtergelaten, stond: “Bedankt voor het heerlijke water”. De gelukkige van dienst was Alaina Custer.

“Ik kon mijn ogen niet geloven”, vertelde ze aan lokale media. “Ik stond te trillen op mijn benen toen ik al die bankbiljetten op tafel zag liggen. Ik was zo verrast dat ik zelfs niet in staat was om de briefjes van 100 dollar te tellen.” Uiteindelijk bleek het in totaal om wel 10.000 dollar te gaan.

Het grootste deel van dat bedrag hield de serveerster voor zich, de rest werd onder het voltallige personeel verdeeld. Ze ontdekten later dat een man die op YouTube actief is onder het pseudoniem Mr.Beast de riante fooi had geschonken.

