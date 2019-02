Man beschuldigd van doodslag nadat hij vrouw 1,5 uur in afgedekte jacuzzi laat zitten jv

13 februari 2019

15u33

Bron: Daily Herald 0 Eric Huska (57) uit Wheeling bij Chicago zal zich moeten verantwoorden voor de verdrinkingsdood van zijn vrouw Laura. Onvrijwillige doodslag, luidt de aanklacht. Huska sloot de jacuzzi, waarin zijn echtgenote (ook 57) nog zat, gedeeltelijk af en kwam pas anderhalf uur later weer kijken. Laura Huska was dan al overleden.

Zaterdagnamiddag maakten Eric en Laura Huska gebruik van hun jacuzzi in de tuin. Dat ging gepaard met het nuttigen van alcohol, zo blijkt uit de videobeelden van hun eigen bewakingscamera. De vrouw slaagde er niet meer in zelfstandig uit het bubbelbad te stappen. Eric Huska probeerde haar aanvankelijk nog te helpen, maar legde dan om onbekende redenen het deksel op de jacuzzi, over haar hoofd. De video toont dat de vrouw zich tevergeefs trachtte te verweren.

Pas anderhalf uur later kwam Eric Huska het huis weer uit en haalde het zeil van het bubbelbad. Zijn vrouw was verdronken. De alcohol heeft volgens de politie een grote rol gespeeld in het drama. Eric Huska riskeert 3 tot 14 jaar cel.