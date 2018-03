Man beschuldigd van 12 moorden en 45 verkrachtingen, maar speurders weten niet wie hij is TTR

16 maart 2018

14u12

Bron: CNN 0 De Golden State Killer. Zo wordt de man genoemd die minstens twaalf moorden en 45 verkrachtingen gepleegd heeft in de Amerikaanse staat Californië tussen 1976 en 1986. Hoewel er robotfoto's werden gemaakt op basis van beschrijvingen van de slachtoffers, kon de Amerikaanse politie de man tot op heden niet vatten.

De ochtend van 18 juni 1976. Het moment waarop Jane samen met haar 3-jarige zoon nog even in bed ligt te knuffelen. De vrouw schrikt wanneer ze plots een gemaskerd persoon in haar slaapkamer ziet staan. Hij houdt een slagersmes vast en schijnt met een zaklamp in haar ogen. Vervolgens bindt de gemaskerde man haar vast en verkracht haar genadeloos. Haar zoontje ziet alles gebeuren.

De politie probeert aan de hand van de verklaringen van Jane de man te identificeren, maar dat blijkt erg moeilijk. Wat volgt, is een periode van tien jaar met minstens 12 moorden en 45 verkrachtingen waarvan de speurders zeker zijn dat ze allemaal werden gepleegd door dezelfde man.

"Alsof hij plots verdwenen was"

De politie zou hem later beschrijven als "the Original Night Stalker", "the East Area Rapist" en recenter "the Golden State Killer". Tot nog toe kon de moordenaar niet geïdentificeerd worden. Als de Golden State Killer nog in leven is, zou hij volgens onderzoekers tussen 60 en 75 jaar oud zijn.

Aanvankelijk richtte de man zich enkel op vrouwen die alleen of samen met hun kinderen thuis waren. Een jaar nadat hij zijn eerste slachtoffer maakte, viel de Golden State Killer ook koppels aan. Zo ook Brian en Katie Maggiore in Rancho Cordova. "We dachten dat hij nooit zou stoppen, maar twee maanden later leek het alsof hij verdwenen was", aldus Carol Daly, gepensioneerd speurder uit het departement Sacramento.

Dezelfde persoon

De Golden State Killer was helemaal niet verdwenen. Hij had zijn gebied verruimd en sloeg nu ook toe in een andere regio van Californië: Santa Barbara. Toen daar ook verschillende moorden gebeurden, legde de politie niet meteen de link met de man. Nooit liet hij vingerafdrukken of een ander spoor achter. In 2001 kon via DNA-materiaal dan toch aangetoond worden dat de moorden door dezelfde persoon werden gepleegd.

"Dit is een van de meest gruwelijke zaken die ik ooit onderzocht heb", aldus onderzoekster Erika Hutchcraft. "Het was koelbloedig en erg gewelddadig." Tot op heden kon zijn identiteit nog niet achterhaald worden. Speurders hebben enkel robotfoto's op basis van beschrijvingen van de slachtoffers. Toch blijft de politie hopen dat ze de dader zullen vinden. Dit jaar komt er bovendien een boek en een televisieserie uit over de zaak, wat voor nieuwe aandacht zal zorgen.