Man beschiet Nederlandse uitgeverij met oorlogstuig: verdachte aangehouden

22 juni 2018

11u26

Bron: AD.nl 5 De politie heeft vannacht een verdachte opgepakt voor het beschieten van het bedrijf Pijper Media in Amsterdam, uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu, met een antitankwapen. De raketwerper, een wapen bedoeld om pantservoertuigen uit te schakelen, werd op straat gevonden.

Hoofdredacteur van Nieuwe Revu Jonathan Ursem bevestigt het nieuws op Twitter. "Ja, het pand waarin Pijper Media (o.a. NieuweRevu, Panorama, Playboy, Grazia) zit, is gisteravond laat beschoten. De schade binnen valt mee, we zijn weer aan het werk. Verder weet ik niet meer dan wat ik lees in de media."

Rond 23.00 uur sneuvelden een raam en deur van het pand aan de Teleportboulevard in de buurt van station Sloterdijk. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

De verdachte kon later in de nacht worden aangehouden door een arrestatieteam. Het wapen werd voor de deur aangetroffen en in beslag genomen. De politie wil nog niets kwijt over de identiteit van de verdachte. Het motief van de beschieting is ook nog onbekend.

Onderwereldfiguren

In het pand huist de redactie van tijdschrift Panorama. Deze week opent het blad met een verhaal over 'wie de baas is in de Mocro-maffia: Amsterdam of Utrecht?' Uit welke hoek de aanslag komt en of die tegen het tijdschrift is gericht, is niet vastgesteld. In het kantoorpand zitten meer bedrijven.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ zegt geschrokken te zijn van het incident. "Het is belangrijk eerst vast te stellen of dit om een aanval gaat tegen de uitgever van onder meer Panorama. Als dat zo is, dan is het een volgend en zeer ernstig signaal dat onderwereldfiguren het rechtstreeks gemunt hebben op journalisten. Dit komt na een jaar waarin journalisten Paul Vugts en John van den Heuvel permanente beveiliging nodig hadden. Ik hoop dat de politie hier absolute prioriteit aan geeft, omdat journalisten anders niet hun werk kunnen doen."

Misdaadjournalisten Van den Heuvel (De Telegraaf) en Vugts (Het Parool) doken onder en kregen permanente beveiliging omdat criminelen opdracht gaven hen te vermoorden.

Varkensstront

"We weten niet precies voor wie het bestemd was en dat soort dingen", vertelt een medewerkster van Pijper Media, die werd gevraagd thuis te blijven. "Er wordt nog onderzoek gedaan."

De toenmalige uitgever van Nieuwe Revu, VNU, was één keer eerder doelwit. "Er is ooit een keer varkensstront naar binnen gekiept door Hells Angels. Maar dat was in de jaren 90", aldus de medewerkster.

Een bewakingscamera die aan één van de panden hangt en op de plaats delict gericht staat, werd onklaar gemaakt door kabels los te trekken of door te snijden. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.

Politie Amsterdam eo on Twitter Gisteravond is rond 23.05 een ruit gesneuveld van een kantoorpand aan de Teleportboulevard. Na de melding is de politie ter plaatse gegaan en hebben Recherche en FO hebben een onderzoek ingesteld. Zodra bekend is waardoor de ruit is gesneuveld volgt nader bericht.