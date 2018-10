Man belandt in houtversnipperaar na val van vier meter Tom van der Meer

25 oktober 2018

11u13

Bron: AD.nl 0 Bij een bedrijf in het Nederlandse Dongen (Noord Brabant) is een man in een houtversnipperaar gevallen. Het apparaat stond uit, wat ernstig leed heeft voorkomen. Toch raakte de gevallen man gewond, omdat hij een val van vier meter naar beneden maakte.

Het ongeluk gebeurde op het terrein van pallethandelaar Dongen Pallets in de Industriestraat. Volgens een collega gaat het om een externe medewerker, die onderhoud pleegde aan de silo. Daarbij is hij van een ladder af gevallen, in de silo waarin de versnipperaar staat.

De man ligt nog in of op de versnipperaar. Hij zit niet bekneld, maar kan er op eigen kracht meer uit komen. Een speciaal team van de brandweer, dat gespecialiseerd is in werken op hoogte, zou vanuit Eindhoven komen om de man te bevrijden. Later werd besloten het toch anders aan te pakken: de brandweermannen die er al zijn proberen de man met een hijskraan uit de silo te takelen.

Waarschijnlijk wordt ook de arbeidsinspectie opgeroepen om het incident te onderzoeken.