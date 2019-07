Man begraaft hond levend op strand. Ze wordt gered en lijkt vertrouwen in mens langzaam terug te vinden KVDS

15 juli 2019

10u12 0 Dieren Een dierenopvang op het Amerikaanse eiland Hawaï heeft een hartverscheurend verhaal gedeeld van een verwaarloosde en mishandelde hond, die door haar baasje levend begraven werd op het strand. Gelukkig vond iemand van de opvang haar net op tijd.

“Ze was helemaal opgezwollen, verbrand en was 90 procent van haar vacht kwijt”, klinkt het op de Facebookpagina van PAWS of Hawaii. De hond had ook overal zweren én snijwonden in een van haar pootjes. Die werden vermoedelijk aangebracht met een machete. (lees hieronder verder)

Bloedarmoede

De dierenopvang haastte zich met de hond naar een dierenarts. Daar kwam al snel het bevrijdende nieuws dat ze er fysiek weer bovenop zou komen. “Het gaat al beter met haar”, klonk het. “Ze heeft al gegeten en gedronken. Ze is wel nog erg moe en er zit niet veel leven in, maar ze wordt goed verzorgd. Ze heeft bloedarmoede, een laag aantal bloedplaatjes en veel witte bloedcellen. Maar ze heeft gelukkig geen parvo (een besmettelijke en potentieel dodelijke hondenziekte, red.), ehrlichia (een parasiet die de witte bloedlichaampjes infecteert, red.) of hartwormen. Ze is nog niet fit genoeg om vaccinaties te krijgen, maar ze komt weldra terug voor controle en verdere verzorging.”





Een dag later werd de hond gewassen. “Ons mooie meisje heeft vandaag haar eerste bad gekregen”, klonk bij de dierenopvang. “Ze bloedde over haar hele lichaampje.” (lees hieronder verder)

PAWS of Hawaii – een non-profit – deed ook een oproep om geld te doneren voor de verzorging van het dier – dat de naam Leialoha kreeg – en een dag later was er al meer dan 1.500 dollar ingezameld, omgerekend zo’n 1.400 euro. Dat zal in de eerste plaats gebruikt worden voor haar, de eventuele overschot gaat naar de verzorging van andere dieren in het asiel die hulp nodig hebben.

Nieuwe thuis

Er bood zich ook al snel een gezin aan dat de hond een nieuwe thuis wilde geven. Amanda vertelde dat ze het verhaal van Leialoha op Facebook had gelezen. (lees hieronder verder)

“Het brak mijn hart en ik wist meteen dat we haar bij ons thuis wilden verzorgen”, vertelde ze gisteren online. “Ze is sinds donderdag al enorm vooruitgegaan. Aanvankelijk wilde ze alleen haar bench uit om naar toilet te gaan. Maar gisteravond kwam ze ook piepen toen we vrienden te gast hadden, om te kijken wat we aan het eten waren. Ze heeft een hele tijd onder de koffietafel gelegen. Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar het ergste is voorbij.”

Duizenden mensen liketen en deelden de posts over de hond al.