Man begint relatie met verzorgster van zijn vegetatieve vrouw en vraagt haar bij hen in te trekken. Haar familie kan er niet mee lachen Koen Van De Sype

15u19

Bron: Just Giving, The Sun, Daily Mail 28 JustGiving, Facebook Donna Ormondroyd verkeert al twee jaar in een vegetatieve staat. Rechts haar man Gregg en zijn nieuwe liefde Anne, die Donna vroeger verzorgde. “Het gebeurt gewoon onder haar neus en door haar toestand kan ze er niet eens iets tegen doen.” Dat zegt de familie van de Britse Donna Ormondroyd (36), die na een zwaar hersenletsel twee jaar geleden in een vegetatieve toestand terecht kwam. Haar man Gregg (31) begon een relatie met de verzorgster van de vrouw en dat is de familie van Donna een doorn in het oog.

Het was in 2015 dat het noodlot toesloeg voor de Ormondroyds. Donna – moeder van vier kinderen en zes jaar samen met Gregg – stortte opeens in elkaar en stopte met ademen. “Ik kwam thuis en zag nog net hoe ze haar achteraan in een ambulance legden. Ik besefte meteen dat het er niet goed uitzag. Het had meer dan 70 minuten geduurd om haar te reanimeren.”

Kunstmatige coma

De medische staf dacht niet dat ze het zou halen en de eerste dagen na haar aanval waren kritiek. “Ze werd in een kunstmatige coma gebracht en toen de dokters haar na drie weken probeerden wakker te maken, kon je zien dat ze panikeerde. Het was vreselijk”, vertelt Gregg. (lees hieronder verder)

Facebook Gregg en Donna kort voor het noodlot toesloeg.

Facebook Donna kort voor ze onwel werd.

Ondanks de slechte prognoses spartelde Donna er toch doorheen en ze ontwaakte weer. Fysiek kwam ze er weer bovenop, maar ze had hersenschade opgelopen en vergleed in een vegetatieve staat. Ze vertoonde geen tekenen van bewustzijn meer en reageerde nog amper op prikkels.

Thuis

Gregg deed er alles aan om haar weer thuis te krijgen. “In het ziekenhuis krijgt ze niet de stimulatie die ze nodig heeft”, zei hij toen. “Ze heeft haar kinderen nodig rond zich. Als iemand haar kan terugbrengen, dan zijn zij het wel.” Om hem bij de constante verzorging van zijn vrouw te helpen, nam hij Anne Robinson (32) aan. En met het verstrijken van de tijd, groeiden de twee naar elkaar toe. (lees hieronder verder)

Twitter Donna heeft de klok rond zorg nodig thuis.

Intussen tonen ze op sociale media openlijk hun liefde voor elkaar en vroeg Gregg zelfs aan Anne of ze bij zijn gezin in wilde trekken. Maar dat is niet naar de zin van de familie van Donna. Zij zeggen kapot te zijn van de nieuwe relatie van Gregg en overwegen zelfs gerechtelijke stappen te ondernemen.

Overstuur

“Het is al erg genoeg dat Donna van een levenslustige jonge vrouw veranderd is in iemand die de klok rond verzorging nodig heeft”, klinkt het. “Maar dat Gregg een relatie begonnen is met de vrouw die haar verzorgde en haar zelfs gevraagd heeft bij hem in te trekken, maakt ons erg overstuur. Het gebeurt gewoon onder de neus van Donna en door haar toestand kan ze er niets tegen doen.”

Facebook Anne en Gregg verbergen hun liefde niet langer op sociale media.

Facebook